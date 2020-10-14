Онколог рассказал о причинах появления рака языка 

Рак языка может возникнуть у тех людей, у которых есть вредные привычки. Об этом рассказал онколог-хирург Михаил Мясникин в разговоре с Пятым каналом.

Мясникин отметил, что в группе риска находятся люди, которые курят, пьют крепкий алкоголь и жуют различные смеси. Как сообщается, фоновыми заболеваниями могут быть эритроплакия (появление возле корня языка алого пятна, сопровождающееся жжением), лейкоплакия (появление белых утолщений на внутренней стороне щек, деснах, дне рта и иногда на языке), трещины, язвы слизистой, хронические инфекции полости рта.

А на серьезной стадии рака языка появляется плохой запах изо рта, не исключены разрушение опухоли и кровотечения.