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Онколог рассказал о причинах появления рака языка 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Онколог рассказал о причинах появления рака языка
Фото: depositphotos.com
Рак языка может возникнуть у тех людей, у которых есть вредные привычки. Об этом рассказал онколог-хирург Михаил Мясникин в разговоре с Пятым каналом.
Мясникин отметил, что в группе риска находятся люди, которые курят, пьют крепкий алкоголь и жуют различные смеси. Как сообщается, фоновыми заболеваниями могут быть эритроплакия (появление возле корня языка алого пятна, сопровождающееся жжением), лейкоплакия (появление белых утолщений на внутренней стороне щек, деснах, дне рта и иногда на языке), трещины, язвы слизистой, хронические инфекции полости рта.
А на серьезной стадии рака языка появляется плохой запах изо рта, не исключены разрушение опухоли и кровотечения.
Ранее «Рамблер» писал о том, что названы болезни, о которых говорят холодные ноги.
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