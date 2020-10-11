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Мясников рассказал, как выявить у себя рак 

Александра Нечаева 3 часа назад
Мясников рассказал, как выявить у себя рак
Фото: @drmyasnikov.ru
Способом распознать онкологическое заболевание телеведущий и врач поделился со зрителями программы, выходящей на канале «Россия-1».
Одним из возможных признаков онкологии Мясников назвал увеличение лимфоузлов над ключицами. При этом доктор подчеркнул, что изменение размера лимфоузлов, как правило, может быть реакцией организма на какие-либо изменения: вызвать ее может, например, хроническая усталость или ОРВИ. Но Мясников отметил, что есть на теле человека места, где увеличение лимфоузлов свидетельствует об опасном заболевании. В частности, доктор рекомендовал обратить внимание на ключицы и подмышки.

Над ключицей опасно всегда, если вскакивает над ключицей лимфоузел — это, скорее всего, онкология. Под мышками лимфоузлы — это и когда запущенная онкология, там большие лимфоузлы,

— отмечает Мясников.
Также врач пояснил, что лимфоузел можно считать увеличенным, если он имеет размер сантиметр и более. Если при этом он твердый, болит и спаян с кожей, необходимо срочно обратиться к врачу. Мягкий, подвижный и не спаянный с тканями лимфоузел опасным не считается, отмечает врач.
Ранее "Рамблер" писал о том, что назван лучший способ профилактики коронавируса.
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