Назван лучший способ профилактики COVID-19

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Назван лучший способ профилактики коронавируса 

Александра Нечаева 4 часа назад
Доктор и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о том, как противостоять коронавирусной инфекции. Информация появилась на YouTube-канале врача.
Эксперт призвал всех играть в футбол на открытом воздухе. Свою позицию Комаровский объяснил тем, что тяжесть протекания опасной болезни чаще зависит не только от возраста человека, но и от того, как много вирусов попадает в его организм.
По словам доктора, когда человек находится на открытом воздухе, большое количество вируса не способно проникнуть в его организм.

Если есть над головой небо, то любое количество вируса, которое выдыхает больной человек, будет тут же разноситься огромными массами воздуха, и вы уже много вируса не вдохнете,

— уверен Комаровский.
В закрытых же помещениях шанс заразиться коронавирусной инфекцией, по мнению врача, возрастает в разы. Поэтому Комаровский призывает людей встречаться на открытых пространствах, дышать свежим воздухом, в частности, — играть в футбол.
Ранее «Рамблер» писал о том, что ученые назвали новые симптомы коронавируса.
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Коронавирус , Видео , Евгений Комаровский
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