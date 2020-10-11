Назван лучший способ профилактики COVID-19

Доктор и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о том, как противостоять коронавирусной инфекции. Информация появилась на YouTube-канале врача.

Эксперт призвал всех играть в футбол на открытом воздухе. Свою позицию Комаровский объяснил тем, что тяжесть протекания опасной болезни чаще зависит не только от возраста человека, но и от того, как много вирусов попадает в его организм.

По словам доктора, когда человек находится на открытом воздухе, большое количество вируса не способно проникнуть в его организм.

Если есть над головой небо, то любое количество вируса, которое выдыхает больной человек, будет тут же разноситься огромными массами воздуха, и вы уже много вируса не вдохнете,

— уверен Комаровский.

В закрытых же помещениях шанс заразиться коронавирусной инфекцией, по мнению врача, возрастает в разы. Поэтому Комаровский призывает людей встречаться на открытых пространствах, дышать свежим воздухом, в частности, — играть в футбол.