Названы новые симптомы коронавируса 

Ученые из Великобритании подготовили доклад о новых симптомах коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на Научную консультативную группу по чрезвычайным ситуациям (SAGE).

Эксперты указали, что среди новых симптомов были обнаружены боль в мышцах, повышенная утомляемость и волдыри на ногах. При этом, они отметили, что, как и другие признаки коронавируса, эти могут проявляться в зависимости от возраста и особенностей иммунитета.