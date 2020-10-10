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Названы новые симптомы коронавируса 

Елизавета Назарова 5 часов назад
Названы новые симптомы коронавируса
Фото: depositphotos.com
Ученые из Великобритании подготовили доклад о новых симптомах коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на Научную консультативную группу по чрезвычайным ситуациям (SAGE).
Эксперты указали, что среди новых симптомов были обнаружены боль в мышцах, повышенная утомляемость и волдыри на ногах. При этом, они отметили, что, как и другие признаки коронавируса, эти могут проявляться в зависимости от возраста и особенностей иммунитета.
Минздрав Великобритании принял решение не вносить эти симптомы в список индикаторов COVID-19, чтобы избежать нагрузки в центрах тестирования.
Ранее "Рамблер" сообщал, что стало известно, что будет с коронавирусом в холода.
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Коронавирус , Минздрав РФ , Daily Mail
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