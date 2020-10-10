Стало известно, что будет с коронавирусом в холода

Врач-инфекционист Георгий Викулов рассказал, что будет с эпидемией коронавируса после наступления холодной погоды. Об этом сообщает "Москва 24".

При этом Викулов предположил, что низкая температура может привести к росту заболевших коронавирусом. Это связано с тем, что организм ослабевает, поэтому становится более восприимчивым к вирусам.