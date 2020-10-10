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Стало известно, что будет с коронавирусом в холода

Елизавета Назарова
1 час назад
Врач-инфекционист Георгий Викулов рассказал, что будет с эпидемией коронавируса после наступления холодной погоды. Об этом сообщает "Москва 24".
По словам эксперта, поведение коронавируса никак не изменится с наступлением холодов.
"На возбудитель COVID-19 низкая температура воздуха никак не повлияет. Он как вызывал заболевание, так и будет"
При этом Викулов предположил, что низкая температура может привести к росту заболевших коронавирусом. Это связано с тем, что организм ослабевает, поэтому становится более восприимчивым к вирусам.
"У нас одновременно в воздухе может циркулировать до 300 респираторных инфекций, кроме COVID-19, которые также способны вызывать заболевания. Снижение температуры приведет к переохлаждению людей, к возникновению ОРВИ. И на этом фоне – на фоне ослабления организма – будет высокая восприимчивость и к другим инфекциям, в том числе к коронавирусу"
Ранее "Рамблер" сообщал, что Малышева рассказала россиянам, как выжить в холода.
Коронавирус,
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