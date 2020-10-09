Врач объяснил смертельную опасность домашних заготовок

Доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург назвал смертельную опасность домашних заготовок — они могут вызвать ботулизм.

Врач объяснил, что в в домашние заготовки вместе с неотмытыми фрагментами почвы может попасть опасная бактерия Clostridium botulinum. В герметичной емкости бактерия вырабатывает ботулинический токсин, который вызывает болезнь.

Токсин попадает в консервы с мясом, рыбой и грибами, так как их сложнее отмыть от грязи, чем, к примеру, овощи. При этом соль, сахар, уксус и термическая обработка блокируют бактерию. Гинзбург подчеркивает, что токсин нельзя обнаружить по вкусу и запаху.

Статистика показывает, что ботулизм регистрируется гораздо реже, чем другие кишечные инфекции и отравления, от него гибнет треть заболевших. К сожалению, ботулизм — это проблема исключительно домашних заготовок.

В промышленном производстве подобная проблема почти не встречается, поскольку там консервы обрабатывают в автоклаве при температуре 120 градусов.

Если крышка консервов вздулась, а при открытии банки нет характерного щелчка, содержимое банки помутнело, либо внутри образовалась пленка или пузырьки воздуха — лучше содержимое не есть.