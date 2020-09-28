По словам руководителя службы стандартизации Молочного Союза России Ларисы Абдуллаевой, молоко перед заквашиванием на заводе тщательно проверяется на следы антибиотиков. При этом самих препаратов сейчас так много, что завод не всегда знает, какой именно антибиотик был использован ветеринаром и что именно надо проверить: