Эксперты Роскачества провели проверку популярных клубничных йогуртов и обнаружили в двух из них следы антибиотиков.
По словам руководителя службы стандартизации Молочного Союза России Ларисы Абдуллаевой, молоко перед заквашиванием на заводе тщательно проверяется на следы антибиотиков. При этом самих препаратов сейчас так много, что завод не всегда знает, какой именно антибиотик был использован ветеринаром и что именно надо проверить:
"Проблема эта до конца пока не решена на государственном уровне - нет четких законодательных указаний ветеринарным службам проверять в молоке остатки антибиотиков и других лекарств, которые ими были использованы для лечения животных".
В сообщении Роскачества также говорится о том, что самое полезное в йогурте - это наличие молочнокислых микроорганизмов. При этом их количеством может снижаться по мере хранения.