В России придумали универсальный антибиотик 

Ролик рассказывает об изобретении универсального природного антибиотика. Его создали врачи из Тюмени, выделив из особого вида грибов. Новое вещество даёт возможность преодолеть устойчивость бактерий к лекарствам. Это качество очень важно: сейчас бактерии слишком активно приспосабливаются к медицинским препаратам, из-за чего они теряют эффективность. В чём особенность нового антибиотика и когда его следует применять, узнайте из видео.