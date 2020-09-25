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В России придумали универсальный антибиотик 

Елена Красовская 8 часов назад
Ролик рассказывает об изобретении универсального природного антибиотика. Его создали врачи из Тюмени, выделив из особого вида грибов. Новое вещество даёт возможность преодолеть устойчивость бактерий к лекарствам. Это качество очень важно: сейчас бактерии слишком активно приспосабливаются к медицинским препаратам, из-за чего они теряют эффективность. В чём особенность нового антибиотика и когда его следует применять, узнайте из видео.
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