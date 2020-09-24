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Большой живот может быть признаком скорой смерти 

Стелла Шмель 5 часов назад
Большой живот может быть признаком скорой смерти
Фото: depositphotos.com
Ученые из Канады и Ирана провели исследование и выяснили, что большой живот может свидетельствовать о скорой смерти даже при том, что вес пациента может быть нормальным. Подробно исследование специалистов изложено в научном издании British Medical Journal.
Медики проанализировали 72 научные работы, в которых была изучена связь между уровнем преждевременной смертности и другими факторами и внешними признаками. Среди них центральное ожирение, характеризующееся избытком жировых отложений в районе живота. Исследование охватывало истории болезней 2,5 миллиона человек.
Специалисты обнаружили J-образную зависимость риска преждевременной смерти от окружности талии и отношения талии к росту. Прямую связь ученые выявили для соотношения талии и бедер и индекса формы тела. В отношении индекса ожирения была обнаружена U-образная зависимость.
Таким образом медики заключили, что показатели центрального ожирения можно использовать вместе с индексом массы тела как дополнительный метод, чтобы выявить риск преждевременной смерти.
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