Большой живот может быть признаком скорой смерти 

Ученые из Канады и Ирана провели исследование и выяснили, что большой живот может свидетельствовать о скорой смерти даже при том, что вес пациента может быть нормальным. Подробно исследование специалистов изложено в научном издании British Medical Journal.

Медики проанализировали 72 научные работы, в которых была изучена связь между уровнем преждевременной смертности и другими факторами и внешними признаками. Среди них центральное ожирение, характеризующееся избытком жировых отложений в районе живота. Исследование охватывало истории болезней 2,5 миллиона человек.

Специалисты обнаружили J-образную зависимость риска преждевременной смерти от окружности талии и отношения талии к росту. Прямую связь ученые выявили для соотношения талии и бедер и индекса формы тела. В отношении индекса ожирения была обнаружена U-образная зависимость.

Таким образом медики заключили, что показатели центрального ожирения можно использовать вместе с индексом массы тела как дополнительный метод, чтобы выявить риск преждевременной смерти.