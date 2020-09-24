Какие недуги провоцируют желтуху 

Желтуха — это состояние, при котором кожа, белки глаз и слизистые оболочки приобретают желтоватый оттенок. Данный симптом можно объяснить накопившимся в организме билирубином — пигментом, имеющим желто-оранжевый цвет.

Как правило, желтуху провоцирует ряд недугов. Подробнее о них — в материале "Рамблера".

Заболевания печени

Гепатиты и цирроз печени чаще всего проявляют себя посредством желтухи. Однако во втором случае кожа и белки глаз начинают желтеть лишь когда печень окончательно становится неработоспособной.

Проблемы с кровью

Из-за того, что эритроциты разрушаются стремительнее, чем обычно, в крови повышается объем их "отходов". Вследствие этого печень не успевает вывести билирубин. Жизненный цикл эритроцитов, как правило, нарушают малярия, гемолитико-уремический синдром и ряд наследственных заболеваний крови.

Состояния, при которых перекрывается общий желчный поток

Камни в желчном пузыре, панкреатит, воспаление общего желчного протока, а также рак поджелудочной железы или желчного пузыря нередко вызывают так называемую механическую желтуху.

Состояния, ухудшающие проходимость желчных протоков внутри печени

Заблокировать желчные протоки, по которым билирубин, отфильтрованный печенью, проходит "на выход" могут некоторые лекарства, в числе которых оральные контрацептивы, препараты-стероиды и антибиотики на основе пенициллина.