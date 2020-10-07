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Разработан новый метод лечения диабета 

Анастасия Иванова 1 час назад
Разработан новый метод лечения диабета
Фото: depositphotos.com
Ученые из США обнаружили новый безопасный и неинвазивный способ контроля уровня сахара в крови. Метод основан на использовании электрических и магнитных полей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Cell Metabolism.
Специалисты выяснили, что ЭМП изменяют баланс оксидантов и антиоксидантов в печени и улучшают реакцию организма на инсулин.
Ученые провели эксперимент на мышах с диабетом второго типа. Они нормализовали уровень сахара в их крови, воздействуя на них комбинацией статических электрических и магнитных полей, которые по напряженности примерно в сто раз превышают естественное поле Земли. Процедуры проводили в течение нескольких часов в день. Через три дня ситуация с инсулинорезистентностью у мышей значительно улучшилась.

"Мы создали пульт дистанционного управления диабетом. Это открывает возможности применения ЭМП-терапии для лечения диабета во время сна или в течение всего дня", — заявил один из исследователей.

Оказалось, что животные ощущают электромагнитное поле Земли и используют его для ориентации и навигации.

"В наших телах есть молекулы, которые действуют как крошечные магнитные антенны, обеспечивая биологический ответ на ЭМП. Некоторые из этих молекул являются окислителями, которые регулируют клеточный метаболизм".

Ученые отметили, что Всемирная организация здравоохранения считает электрические и магнитные поля низкой энергии безопасными для здоровья. Поэтому они надеются перейти к клиническим испытаниям на людях.
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Болезни и лекарства , ВОЗ , РИА Новости
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