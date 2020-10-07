Разработан новый метод лечения диабета 

Ученые из США обнаружили новый безопасный и неинвазивный способ контроля уровня сахара в крови. Метод основан на использовании электрических и магнитных полей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Cell Metabolism.

Специалисты выяснили, что ЭМП изменяют баланс оксидантов и антиоксидантов в печени и улучшают реакцию организма на инсулин.

Ученые провели эксперимент на мышах с диабетом второго типа. Они нормализовали уровень сахара в их крови, воздействуя на них комбинацией статических электрических и магнитных полей, которые по напряженности примерно в сто раз превышают естественное поле Земли. Процедуры проводили в течение нескольких часов в день. Через три дня ситуация с инсулинорезистентностью у мышей значительно улучшилась.

"Мы создали пульт дистанционного управления диабетом. Это открывает возможности применения ЭМП-терапии для лечения диабета во время сна или в течение всего дня", — заявил один из исследователей.

Оказалось, что животные ощущают электромагнитное поле Земли и используют его для ориентации и навигации.

"В наших телах есть молекулы, которые действуют как крошечные магнитные антенны, обеспечивая биологический ответ на ЭМП. Некоторые из этих молекул являются окислителями, которые регулируют клеточный метаболизм".