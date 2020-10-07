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Россиян предостерегли от опасных штаммов гриппа

Мира Маркина
1 час назад
Депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что в сезон респираторных заболеваний, кроме коронавируса, россиянам следует опасаться 3 штаммов гриппа. В главной группе риска находятся москвичи.
По словам Онищенко, власти подготовились к грядущему сезону простуд, закупив необходимое количество вакцин. Так, противогриппозные препараты будут предоставлены в школы для учеников и педагогов, а также в больницы для врачей. Работники сферы торговли и журналисты должны быть обеспечены вакцинами от работодателей.
Онищенко убежден, что вакцинация от гриппа поможет справиться и с коронавирусом. Когда власти и врачи смогут снизить заболеваемость гриппом, у них появится возможность бросить больше сил на борьбу с COVID-19.
Вместе с тем депутат заявил, что средства индивидуальной защиты должны стать более доступными для населения.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, как отличить грипп от коронавируса.
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