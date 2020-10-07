Россиян предостерегли от опасных штаммов гриппа

Депутат Госдумы , бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что в сезон респираторных заболеваний, кроме коронавируса, россиянам следует опасаться 3 штаммов гриппа. В главной группе риска находятся москвичи.

По словам Онищенко, власти подготовились к грядущему сезону простуд, закупив необходимое количество вакцин. Так, противогриппозные препараты будут предоставлены в школы для учеников и педагогов, а также в больницы для врачей. Работники сферы торговли и журналисты должны быть обеспечены вакцинами от работодателей.

Онищенко убежден, что вакцинация от гриппа поможет справиться и с коронавирусом. Когда власти и врачи смогут снизить заболеваемость гриппом, у них появится возможность бросить больше сил на борьбу с COVID-19.