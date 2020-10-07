Хирург развеяла миф о вреде наркоза 

Врач-проктолог, онколог, хирург Елена Смирнова рассказала, почему не нужно бояться общей анестезии.

По словам специалиста, сегодня в медицине для общей анестезии применяются самые современные препараты. Они безопасны, гипоаллергенны и не накапливаются в организме.

Кроме того, перед операцией под наркозом у пациента берут ряд анализов и делают ЭКГ.

У клиники, в которой больному предстоит операция, должна быть лицензия на проведение манипуляций. Вдобавок к этому во время проведения общей анестезии в кабинете должны присутствовать не только оперирующий хирург, но и профессиональный анестезиолог-реаниматолог с анестезисткой.

Риски от действия наркоза минимальны, а истории о том, что каждый наркоз отнимает у человека пять лет жизни не более чем миф, заявила врач.

«Как оперирующий хирург знаю множество людей, которые переносят десятки операций и живут потом долго и счастливо»,

— заключила Смирнова.