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Хирург развеяла миф о вреде наркоза 

Мира Маркина 4 часа назад
Хирург развеяла миф о вреде наркоза
Фото: depositphotos.com
Врач-проктолог, онколог, хирург Елена Смирнова рассказала, почему не нужно бояться общей анестезии.
По словам специалиста, сегодня в медицине для общей анестезии применяются самые современные препараты. Они безопасны, гипоаллергенны и не накапливаются в организме.
Кроме того, перед операцией под наркозом у пациента берут ряд анализов и делают ЭКГ.
У клиники, в которой больному предстоит операция, должна быть лицензия на проведение манипуляций. Вдобавок к этому во время проведения общей анестезии в кабинете должны присутствовать не только оперирующий хирург, но и профессиональный анестезиолог-реаниматолог с анестезисткой.
Риски от действия наркоза минимальны, а истории о том, что каждый наркоз отнимает у человека пять лет жизни не более чем миф, заявила врач.

«Как оперирующий хирург знаю множество людей, которые переносят десятки операций и живут потом долго и счастливо»,

— заключила Смирнова.
Напомним, ранее "Рамблер" развенчивал устаревшие мифы о ментальном здоровье.
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Болезни и лекарства , Елена Смирнова
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