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Устаревшие мифы о ментальном здоровье, в которые мы до сих пор верим 

Мира Маркина 3 часа назад
Мифы о ментальном здоровье, в которые мы верим
Фото: Кадр из фильма "Человек дождя"
В обществе давно сложился ряд стереотипов о людях с ментальными нарушениями. Вот только многие из них не имеют ничего общего с реальным положением дел.
"Рамблер" выбрал несколько устаревших мифов о ментальном здоровье, которые давно пора перестать принимать за чистую монету.

Люди с ментальными расстройствами — гении

Десятки популярных кинолент заставляют нас принять этот стереотип за истину. Так, Рэймонд из "Человека дождя" мастерски производит в уме сложнейшие арифметические операции, а агент Уилл Грэм из "Ганнибала" — блестящий детектив, несмотря на то, что ему приписывают синдром Аспергера. И наконец, не счесть, сколько диагнозов ставили Шерлоку Холмсу при том, что в оригинальном произведении о его расстройствах не упоминается.
Вот только ни одно исследование до сих пор не подтвердило тот факт, что среди пациентов с ментальными нарушениями чаще обычного встречаются гении. К примеру, лишь 10% людей с аутизмом можно назвать интеллектуально одаренными.

Пациентов лечат электрошоком и они превращаются в "овощей"

Десятки лет назад электрошоковая терапия действительно применялась в карательной психиатрии, но сейчас все изменилось. На смену беспощадному методу лечения пришла электросудорожная терапия, которая помогает победить "большое" депрессивное расстройство. Его применяют только в условиях анестезии, поэтому он не причиняет боль пациенту и положительным образом сказывается на его состоянии.

Ментальное расстройство — это на всю жизнь

Согласно этому мифу, человек с ментальными нарушениями обречен до конца своих дней наблюдаться у психиатра, принимать таблетки и быть изгоем в обществе. Зачастую так рассуждают о шизофрении — расстройстве, вокруг которого и без того сложилось огромное множество стереотипов.
Однако все отнюдь не так. Несмотря на то, что некоторые расстройства требует длительного лечения, большинство пациентов все же могут прийти к полному выздоровлению или же добиться максимального ослабления симптомов, препятствующих нормальной жизни. К примеру, 25% пациентам с шизофренией удается полностью выздороветь, а еще 50% добиваются большого прогресса на пути к выздоровлению. Такие люди могут вести полноценную жизнь, учиться и работать без оглядки на свой диагноз.
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Болезни и лекарства , Шерлок Холмс
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