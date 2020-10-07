Раскрыта причина эпидемии смертельно опасной деменции 

Ученые выяснили, что мельчайшие частицы, находящиеся в загрязненном воздухе, способны попадать в ствол головного мозга молодых людей и провоцировать нарушения, тесно связанные с болезнью Альцгеймера. Это объясняет, почему распространение смертельно опасной деменции приняло эпидемический размах, — от недуга страдают около 30 миллионов людей по всему миру. Об этом сообщает The Guardian.

Наночастицы были обнаружены в обильных количествах у 186 людей из Мехико, по разным причинам умерших в возрасте от 11 месяцев до 27 лет. Они попали в организм через нос или кишечник, после чего оказались в кровотоке и достигли мозга, где спровоцировали образование аномальных белков, характерных для нейродегенеративных заболеваний.

Невропатологические изменения не были обнаружены у людей того же возраста, живших в менее загрязненных районах.

На развитие когнитивных заболеваний влияют как генетические факторы, так и факторы окружающей среды, в том числе различные токсические вещества. В данный момент исследователям не удалось установить точную причинно-следственную связь между загрязнением воздуха и болезнью Альцгеймера, однако ученые называют наночастицы одной из причин дисфункции клеток головного мозга. Согласно гипотезе, одно из проявлений эффекта — нарушение походки и контроля за движениями у молодых людей.