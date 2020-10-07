Россиянам раскрыли план действий при симптомах ОРВИ 

Заведующая терапевтическим отделением израильской больницы «Асаф А Рофе», врач-инфекционист Галина Гольцман в беседе с РИА Новости рассказала россиянам, как действовать при симптомах ОРВИ.

По словам медика, при проявлении таких признаков недомогания, как кашель, высокая температура и потеря обоняния, необходимо сразу же сдать тест на COVID-19:

«Самоизолируйтесь и сдавайте анализ — дома или езжайте на личной машине на специальный пункт проверки. До того момента, пока не получен ответ, необходимо оставаться в изоляции».

Тем, у кого начались проблемы с дыханием и появились другие симптомы воспаления легких, эксперт посоветовала немедленно обратиться в больницу.

Если результат теста на COVID-19 покажет отрицательный результат, и у пациента не было контактов с зараженными, он может лечиться как обычно при помощи теплого питья и жаропонижающего на основе парацетамола.

Аналогичное лечение рекомендуется и тем, у кого тест на коронавирус показал положительный ответ, но при этом симптомы выражены слабо.