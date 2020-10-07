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Россиянам раскрыли план действий при симптомах ОРВИ 

Мира Маркина 4 часа назад
Заведующая терапевтическим отделением израильской больницы «Асаф А Рофе», врач-инфекционист Галина Гольцман в беседе с РИА Новости рассказала россиянам, как действовать при симптомах ОРВИ.
По словам медика, при проявлении таких признаков недомогания, как кашель, высокая температура и потеря обоняния, необходимо сразу же сдать тест на COVID-19:

«Самоизолируйтесь и сдавайте анализ — дома или езжайте на личной машине на специальный пункт проверки. До того момента, пока не получен ответ, необходимо оставаться в изоляции».

Тем, у кого начались проблемы с дыханием и появились другие симптомы воспаления легких, эксперт посоветовала немедленно обратиться в больницу.
Если результат теста на COVID-19 покажет отрицательный результат, и у пациента не было контактов с зараженными, он может лечиться как обычно при помощи теплого питья и жаропонижающего на основе парацетамола.
Аналогичное лечение рекомендуется и тем, у кого тест на коронавирус показал положительный ответ, но при этом симптомы выражены слабо.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что переболевшие ОРВИ могут иметь иммунитет к коронавирусу.
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Болезни и лекарства , Видео , РИА Новости
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