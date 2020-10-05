В Роспотребнадзоре заявили, что переболевшие сезонным ОРВИ могут иметь антитела к коронавирусу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
К такому выводу пришли специалисты из США:
"Недавнее исследование американских ученых показало, что, переболев сезонными ОРВИ, человек может обзавестись иммунитетом к инфицированию многими коронавирусами, в том числе и SARS-CoV-2", - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
Однако пока неизвестно, насколько эффективен такой иммунитет. Кроме того, нет научных данных, подтверждающих, что переболевшие гриппом могут иметь антитела к COVID-19.