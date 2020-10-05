Ещё
Далее:
Читайте также:
Что нужно знать о раке желудка
Ещё

Проценко оценил готовность Москвы к новому пику COVID-19 

Анастасия Иванова 43 минуты назад
Проценко оценил готовность Москвы к новому пику COVID
Фото: gkb40dzm.ru
Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, готова ли Москва к новому пику заболеваемости коронавирусом. Об этом он заявил в интервью Тине Канделаки.
По мнению Проценко, столица готова к "любому пику".

«Да, больницы заполнены, но количество… Пока не больше [чем в марте]», — сказал врач.

Он отметил, что на данный момент нет дефицита мест в больницах.

«Потому что в условиях марта город показал, как он способен реагировать, переформатироваться…Реально могу сказать, что Москва и медицинская система (…) на этот вызов очень четко отреагировали».

Ранее "Рамблер" сообщал, что 10 888 новых случаев коронавируса выявлено в России.
Видео дня. Названы признаки скрытых болезней кишечника
Коронавирус , Тина Канделаки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта главная ошибка заразившихся ковид россиян
Раскрыта главная ошибка заразившихся ковид россиян
Названа самая опасная группа крови
Названа самая опасная группа крови
Врач назвал пять признаков алкоголизма
Врач назвал пять признаков алкоголизма
«Многие не знают, что заражены»
«Многие не знают, что заражены»
Видео
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Зачем тратить время на диспансеризацию
06:12
Зачем тратить время на диспансеризацию
ЗОЖ
Как надежно защитить дом от коронавируса
10:41
Как надежно защитить дом от коронавируса
Коронавирус
Названы признаки скрытых болезней кишечника
06:04
Названы признаки скрытых болезней кишечника
Болезни и лекарства
Как отличить грипп от коронавируса
03:47
Как отличить грипп от коронавируса
Коронавирус
Что будет, если начать бегать каждый день
07:46
Что будет, если начать бегать каждый день
ЗОЖ
Назван первый незаметный симптом анемии
06:17
Назван первый незаметный симптом анемии
Болезни и лекарства
Как правильно бороться с герпесом на губах
05:49
Как правильно бороться с герпесом на губах
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение