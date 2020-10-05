Проценко оценил готовность Москвы к новому пику COVID

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, готова ли Москва к новому пику заболеваемости коронавирусом. Об этом он заявил в интервью Тине Канделаки.
По мнению Проценко, столица готова к "любому пику".
«Да, больницы заполнены, но количество… Пока не больше [чем в марте]», — сказал врач.
Он отметил, что на данный момент нет дефицита мест в больницах.
«Потому что в условиях марта город показал, как он способен реагировать, переформатироваться…Реально могу сказать, что Москва и медицинская система (…) на этот вызов очень четко отреагировали».
Ранее "Рамблер" сообщал, что 10 888 новых случаев коронавируса выявлено в России.