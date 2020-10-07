Врач объяснила, какие болезни скрывает апатия 

Главный врач клиники "Твой доктор", терапевт Татьяна Романенко в беседе с радио Sputnik рассказала, какие болезни маскирует апатия.

Медик подчеркнула: для того, чтобы узнать, о каких недугах свидетельствует постоянная усталость, нужно сдать ряд анализов. Одной из причин апатии может быть развивающийся в организме воспалительный процесс:

"Как тут можно радоваться жизни и быть работоспособным? Нам нужно провести диагностику, чтобы понять, что у нас нет никакой дремлющей или активной инфекции в организме".

Вдобавок к этому, апатия может указывать на нехватку витаминов и микроэлементов. Так, дефицит витаминов B12 или B9 вызывает анемию.

Третья причина недомогания — гормональный сбой. В этом случае также необходимо пройти соответствующее исследование.

Если в анализах ничего не обнаружилось, но апатия не исчезла, стоит обратить внимание на свой образ жизни. В частности, эксперт советует больше ходить пешком, выделять время на прогулки и отказаться от сотового телефона и компьютера перед сном.