Врач объяснила, какие болезни скрывает апатия 

Главный врач клиники "Твой доктор", терапевт Татьяна Романенко в беседе с радио Sputnik рассказала, какие болезни маскирует апатия.
Медик подчеркнула: для того, чтобы узнать, о каких недугах свидетельствует постоянная усталость, нужно сдать ряд анализов. Одной из причин апатии может быть развивающийся в организме воспалительный процесс:
"Как тут можно радоваться жизни и быть работоспособным? Нам нужно провести диагностику, чтобы понять, что у нас нет никакой дремлющей или активной инфекции в организме".
Вдобавок к этому, апатия может указывать на нехватку витаминов и микроэлементов. Так, дефицит витаминов B12 или B9 вызывает анемию.
Третья причина недомогания — гормональный сбой. В этом случае также необходимо пройти соответствующее исследование.
Если в анализах ничего не обнаружилось, но апатия не исчезла, стоит обратить внимание на свой образ жизни. В частности, эксперт советует больше ходить пешком, выделять время на прогулки и отказаться от сотового телефона и компьютера перед сном.
Напомним, ранее "Рамблер" объяснял, как понять, что у вас синдром хронической усталости.