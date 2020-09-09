Как выявить синдром хронической усталости

Постоянная слабость, боли в мышцах и апатия — все это может быть симптомами синдрома хронической усталости. Несмотря на то, что заболевание не редкое, его достаточно сложно выявить и лечить. «Рамблер» расскажет, как распознать, что у вас синдром хронической усталости.

У невропатологов это заболевание известно также как миалгический энцефаломиелит. Страдает от недуга от 17 до 24 миллионов людей по всему миру. При этом женщины переживают синдром хронической усталости в два-три раза чаще мужчин.

Многие специалисты могут не распознавать симптомы, полагая, что имеют дело с проявлениями другого расстройства. Однако, чтобы врач с уверенностью мог диагностировать синдром хронической усталости, он должен выявить ряд признаков:

Нарушение сна

Люди с таким заболеванием часто испытывают проблемы со сном, в том числе после ночного отдыха они могут просыпаться уставшими. К нарушениям сна также относят бессонницу, гиперсомнию, апноэ, фазовый сдвиг и многое другое.

Когнитивные нарушения

Люди с когнитивными нарушениями испытывают трудности с мыслительными процессами и проблемы с памятью. Они могут не помнить то, что с ними произошло совсем недавно.

Боли

Пациенты с синдромом хронической усталости испытывают ту или иную форму боли, начиная от мигрени и заканчивая судорогами. Также люди с таким заболеванием ощущают дискомфорт в мышцах и суставах. При синдроме еще нередко наблюдается чувствительность к свету, прикосновениям, высокой температуре и холоду.

Крайняя степень переутомления

Врачи официально признают усталость патологической, если человек испытывает сложности с выполнением действий, которые ранее казались элементарными. При синдроме хронической усталости переутомление часто не прекращается более шести месяцев.

Если вы у себя обнаружили комплекс вышеперечисленных симптомов, следует обратиться к врачу за постановкой диагноза и назначением лечения.