Названы вредные при лечении антибиотиками продукты

Российский эндокринолог Зухра Павлова рассказала, с чем нельзя совмещать прием антибиотиков. По ее словам, из рациона следует исключить сладкие фрукты и еду, которая тяжело переваривается. Об этом она заявила в своем Instagram-аккаунте.

Специалист рекомендует отказаться от жирных, соленых и маринованных блюд. Также не стоит есть колбасы, копчености, майонез, лук и чеснок. По ее словам, фруктово-ягодные соки также не следует совмещать с антибиотиками.

Тем не менее Павлова посоветовала добавить в рацион кисломолочные продукты и растительную клетчатку — не менее 400-600 грамм овощей в сутки, но не забывать тщательно их пережевывать.

Также очень важно соблюдать водный баланс — пить не менее 1,5 литров воды в день. Кроме того, необходимо потреблять продукты с аминокислотой метионин. К ним относятся: красная икра, некоторые виды рыбы, орехи, сыры, курица, индейка, говядина и баранина. Больше всего метионина в яичном порошке, а меньше всего в крупах, сообщила Павлова.