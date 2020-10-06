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Врач назвала народные средства, которые не помогут при простуде 

Анастасия Иванова 10 часов назад
Названы бесполезные народные средства от гриппа
Фото: depositphotos.com
При простуде многие люди обращаются за помощью к народным средствам. Но, по словам члена Союза педиатров России Ирины Добрецовой, некоторые из них абсолютно бесполезны. Ее слова приводит «Ридус».
Одним из самых неэффективных, а также опасных методов, является ингаляция над кастрюлей с горячей вареной картошкой, которая может привести к ожогу слизистых. Поэтому доктор категорически против этого способа, особенно при лечении детей.
Также не стоит парить ноги в горячей воде — это бесполезное средство в борьбе с простудой. Зато ванночки помогут для снятия стресса.
Не стоит верить, что быстро справиться с ОРВИ помогут лимоны, аскорбинки и другие источники витамина С. Добрецова отметила, что этот витамин не влияет на восприимчивость организма к инфекции. Впрочем, чеснок не менее бесполезен.

«Носить чеснок на шее или в кармане — прекрасный способ, если вы хотите отпугнуть ваших коллег и соседей. Это отличная мера санитарной дистанции, что особенно актуально во время пандемии коронавируса»,

— добавила доктор.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что стало известно, как правильно выбрать антисептик.
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Народная медицина , Простуда , Грипп , Ридус
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