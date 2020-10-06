Названы бесполезные народные средства от гриппа

При простуде многие люди обращаются за помощью к народным средствам. Но, по словам члена Союза педиатров России Ирины Добрецовой, некоторые из них абсолютно бесполезны. Ее слова приводит «Ридус».

Одним из самых неэффективных, а также опасных методов, является ингаляция над кастрюлей с горячей вареной картошкой, которая может привести к ожогу слизистых. Поэтому доктор категорически против этого способа, особенно при лечении детей.

Также не стоит парить ноги в горячей воде — это бесполезное средство в борьбе с простудой. Зато ванночки помогут для снятия стресса.

Не стоит верить, что быстро справиться с ОРВИ помогут лимоны, аскорбинки и другие источники витамина С. Добрецова отметила, что этот витамин не влияет на восприимчивость организма к инфекции. Впрочем, чеснок не менее бесполезен.

«Носить чеснок на шее или в кармане — прекрасный способ, если вы хотите отпугнуть ваших коллег и соседей. Это отличная мера санитарной дистанции, что особенно актуально во время пандемии коронавируса»,

— добавила доктор.