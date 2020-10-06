Чтобы качественно обеззаразить поверхность рук, необходимо выбирать кожный антисептик с широким спектром действия, который сможет уничтожить и бактерии, и вирусы. В состав эффективного антисептика входит не менее 60–80% изопропилового или этилового спирта.