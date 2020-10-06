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Роспотребнадзор дал рекомендации по правильному выбору антисептика

Анастасия Иванова
4 часа назад
Роспотребнадзор объяснил, как правильно выбрать эффективный антисептик, который поможет не заразиться коронавирусом.
"Стоит обратить внимание на спектр действия антисептика, содержание спирта, а также внимательно изучить инструкцию для того чтобы понимать сколько времени его нужно втирать в кожу и в каком количестве использовать".
Чтобы качественно обеззаразить поверхность рук, необходимо выбирать кожный антисептик с широким спектром действия, который сможет уничтожить и бактерии, и вирусы. В состав эффективного антисептика входит не менее 60–80% изопропилового или этилового спирта.
"В инструкции по применению стоит обратить внимание на время экспозиции и количество средства, которое необходимо для однократной обработки рук. Обработка рук антисептиком включает в себя тщательную обработку кожи между пальцами, кончиков пальцев, втирание средства до полного высыхания, но не менее 30 секунд".
Дело в том, что некоторые антисептики необходимо использовать два или три раза, чтобы убить все вирусы.
Коронавирус,Видео,Роспотребнадзор,
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