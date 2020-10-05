Найдена причина появления неизлечимого рака

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Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско объяснили, почему эффективные методы лечения рака становятся бесполезными при проникновении метастаз в печень. Они описали механизм, который делает излечимые опухоли смертельными. Статья опубликована в журнале Science Immunology.

По словам специалистов, печень играет важную роль в регулировании иммунитета. Она определяет эффективность иммунотерапии рака с помощью ингибиторов контрольных точек — механизма, который подавляет аутоиммунные процессы и при этом сдерживает иммунные клетки в борьбе с опухолями.

Как рассказали ученые, клетки рака могут производить соединения PD-L1. Они отключают регуляторные Т-клетки и подавляют иммунный ответ против опухолей.

Через печень проходит большое количество крови. Поэтому появление там метастазов приводит к дисфункции противоопухолевого иммунитета.

Эксперты выяснили, что печень можно использовать для «переобучения» иммунной реакции против онкологических заболеваний.