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Ученые раскрыли причину появления неизлечимого рака 

Анастасия Иванова 1 час назад
Найдена причина появления неизлечимого рака
Фото: depositphotos.com
Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско объяснили, почему эффективные методы лечения рака становятся бесполезными при проникновении метастаз в печень. Они описали механизм, который делает излечимые опухоли смертельными. Статья опубликована в журнале Science Immunology.
По словам специалистов, печень играет важную роль в регулировании иммунитета. Она определяет эффективность иммунотерапии рака с помощью ингибиторов контрольных точек — механизма, который подавляет аутоиммунные процессы и при этом сдерживает иммунные клетки в борьбе с опухолями.
Как рассказали ученые, клетки рака могут производить соединения PD-L1. Они отключают регуляторные Т-клетки и подавляют иммунный ответ против опухолей.
Через печень проходит большое количество крови. Поэтому появление там метастазов приводит к дисфункции противоопухолевого иммунитета.
Эксперты выяснили, что печень можно использовать для «переобучения» иммунной реакции против онкологических заболеваний.
Ранее "Рамблер" сообщал, что онколог назвал основную причину появления рака.
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