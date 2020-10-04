Онколог назвал основную причину появления рака 

Онколог Михаил Мяснянкин в эфире «Пятого канала» рассказал, что провоцирует развитие раковых опухолей.
Специалист считает причиной появления злокачественных образований постоянное пребывание в стрессовом состоянии.
«Хронический стресс приводит к угнетению иммунной системы», — подчеркнул Мяснянкин.
Врач уточнил, что снижение иммунитета увеличивает риск развития онкологических заболеваний. При этом Михаил Мяснянкин добавил, что вредные привычки — алкоголь, курение или переедание — не помогут справиться со стрессом. Кроме того, они отрицательно влияют на общее самочувствие.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Мясников рассказал о неожиданной причине инфаркта.