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Онколог назвал основную причину появления рака 

Полина Алферова 49 минут назад
Онколог назвал основную причину появления рака
Фото: Pixabay
Онколог Михаил Мяснянкин в эфире «Пятого канала» рассказал, что провоцирует развитие раковых опухолей.
Специалист считает причиной появления злокачественных образований постоянное пребывание в стрессовом состоянии.

«Хронический стресс приводит к угнетению иммунной системы», — подчеркнул Мяснянкин.

Врач уточнил, что снижение иммунитета увеличивает риск развития онкологических заболеваний. При этом Михаил Мяснянкин добавил, что вредные привычки — алкоголь, курение или переедание — не помогут справиться со стрессом. Кроме того, они отрицательно влияют на общее самочувствие.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Мясников рассказал о неожиданной причине инфаркта.
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