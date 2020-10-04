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Мясников рассказал о неожиданной причине болезней сердца 

Полина Алферова 4 часа назад
Мясников рассказал о неожиданной причине инфаркта
Фото: РИА Новости
В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия-1» врач Александр Мясников рассказал о том, что пародонтит может стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний.
Специалист отметил, что имеет ввиду воспаление тканей, окружающих зубы.

«Это является самостоятельным фактором риска развития ишемической болезни сердца, инфарктов и инсультов», — уточнил доктор Мясников.

Кроме того, пародонтит может вызвать даже онкологические заболевания. Чтобы предупредить подобные риски необходимо следить за тщательной и регулярной гигиеной полости рта.
Три года назад американские ученые установили, что пародонтит и пародонтоз увеличивают риск развития рака на 14 процентов.
Ранее «Рамблер» писал, что названа самая опасная группа крови.
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