Мясников рассказал о неожиданной причине инфаркта

В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия-1» врач Александр Мясников рассказал о том, что пародонтит может стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний.

Специалист отметил, что имеет ввиду воспаление тканей, окружающих зубы.

«Это является самостоятельным фактором риска развития ишемической болезни сердца, инфарктов и инсультов», — уточнил доктор Мясников.

Кроме того, пародонтит может вызвать даже онкологические заболевания. Чтобы предупредить подобные риски необходимо следить за тщательной и регулярной гигиеной полости рта.

Три года назад американские ученые установили, что пародонтит и пародонтоз увеличивают риск развития рака на 14 процентов.