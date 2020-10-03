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Названа самая опасная группа крови

Александра Нечаева
10 часов назад
Японские ученые сделали новое открытие. О результатах их исследования сообщает портал Change.
Специалисты из Японии пришли к выводу, что первая группа крови является самой опасной для своих носителей. Ученые, опираясь на результаты многочисленных исследований, заявили, что именно эта группа крови увеличивает риск летального исхода от тяжелых травм почти в три раза.
Все дело в том, объясняют ученые, что в плазме крови первой группы отмечено пониженное содержание фактора фон Виллебранда (гликопротеина плазмы крови), из-за чего отмечается плохая свертываемость. Этот фактор обуславливает риск высокой кровопотери при травмах, что может привести к тяжелым последствиям вплоть до летального исхода.
Напомним, что обладатели первой группы крови являются универсальными донорами, тогда как им можно переливать только кровь своей группы.
Наука,
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