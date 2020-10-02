Найдена редкая форма смертельного слабоумия

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Ученые из США обнаружили редкую форму деменции 

Анастасия Иванова 4 часа назад
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Фото: depositphotos.com
Ученые из США сделали открытие, которое поможет прояснить механизмы развития неизлечимой болезни Альцгеймера. Они обнаружили редкую генетическую форму деменции. Исследование опубликовано в журнале Science.
Специалистами был проведен анализ образцов ткани мозга человека, который скончался от неизвестного нейродегенеративного заболевания. В итоге, они обнаружили мутацию в гене, который кодирует валозин-содержащий белок (VCP), а также скопления тау-белков в поврежденных областях и нейроны с пустыми полостями. Заболевание назвали вакуолярной таупатией.
Как выяснили специалисты, мутация нарушает функционирование VCP, который предотвращает образование белковых агрегатов внутри клеток. Агрегаты тау-белка оказались похожи на те, что образуются при болезни Альцгеймера.
Ранее "Рамблер" сообщал, что геронтолог раскрыла секрет долгой жизни.
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