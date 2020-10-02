Найдена редкая форма смертельного слабоумия

Ученые из США сделали открытие, которое поможет прояснить механизмы развития неизлечимой болезни Альцгеймера. Они обнаружили редкую генетическую форму деменции. Исследование опубликовано в журнале Science.

Специалистами был проведен анализ образцов ткани мозга человека, который скончался от неизвестного нейродегенеративного заболевания. В итоге, они обнаружили мутацию в гене, который кодирует валозин-содержащий белок (VCP), а также скопления тау-белков в поврежденных областях и нейроны с пустыми полостями. Заболевание назвали вакуолярной таупатией.

Как выяснили специалисты, мутация нарушает функционирование VCP, который предотвращает образование белковых агрегатов внутри клеток. Агрегаты тау-белка оказались похожи на те, что образуются при болезни Альцгеймера.