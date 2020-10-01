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Геронтолог раскрыла секрет сохранения ясного ума в пожилом возрасте 

Стелла Шмель 4 часа назад
Геронтолог раскрыла секрет долгой жизни
Фото: depositphotos.com
Специалист-геронтолог из Италии Сильвия Витали рассказала, что именно может помочь сохранить долголетие. Ее слова приводит РИА Новости.

"Помимо тщательного подхода к питанию и физической активности, насколько она возможна, может помочь стимуляция умственной деятельности, особенно когда речь идет о переходе в более пожилой возраст в районе 75 лет".

Как заметила Витали, в пожилом возрасте двигательная активность играет ключевую роль. Именно она предотвращает все проблемы с умственной деятельностью и кровоснабжением, так как таким образом идет защита сердечно-сосудистой системы.
Пожилые люди могут включить в ежедневную рутину различные упражнение на развитие внимания и распознаванию внешних стимулов. Такие занятия будут развивать "рабочую память" и позволять держать в уме сразу множество вещей.
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Болезни и лекарства , РИА Новости
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