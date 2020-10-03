Ученые научились выявлять рак на четыре года раньше 

Американские ученые совместно со специалистами из Китая разработали новый метод анализа крови, который позволяет выявить пять видов онкологии на четыре года раньше, чем стандартные меры диагностики.

Новый тест называется PanSeer. Он исследует кровь на наличие в ней крошечных фрагментов ДНК, которые выделяют опухоли пищевода, желудка, кишечника, легких и печени.

В ходе исследования ученые проанализировали образцы плазмы 605 человек. При этом ни у кого из них не наблюдались симптомы названных видов рака. Однако в результате онкология была диагностирована у 200 участников.

По словам экспертов, их главная цель — сделать данный анализ крови доступным. Ученые убеждены, что его необходимо проводить делать ежегодно во время медицинских осмотров. Пока же они планируют исследовать людей из группы риска, ориентируясь на их возраст, генетическую предрасположенность и другие факторы.