Малышева назвала снижающие риск рака груди продукты

В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук Елена Малышева назвала ряд продуктов, которые снижают риск рака груди.
Среди полезных продуктов ведущая отметила персики, капусту и помидоры. Врач Дмитрий Шубин отметил, что рак груди все еще занимает первое место в мире по смертности.
По его словам, в персике содержится вещество под название кверцитин, обладающее противоопухолевым эффектом. Капуста содержит сульфорафан, подавляющий рост опухолевых клеток, а помидоры — лейкопин, препятствующий развитию рака груди.
«Капуста — 100 граммов в день, персик — 300, помидор — 100. В целом ничтожно мало», — заключила Малышева
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