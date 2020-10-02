Комаровский назвал ошибки при лечении простуды 

Врач Евгений Комаровский рассказал, какие ошибки чаще всего допускают родители при лечении простуды у детей. Видео опубликовано на YouTube-канале медика.

Часто, по словам доктора Комаровского, родители даже не знают диагноза, поставленного ребенку:

«Начинать надо не с фразы "нам назначили лечение", начинать надо с фразы "нам поставили диагноз". Если диагноза нет, а лечение есть, это очень странно».

Врач рассказал, что при вирусных инфекциях пик выработки интерферона приходится на третий-четвертый день болезни. Потом состояние улучшается. Антитела вырабатываются на пятый и шестой день. Выздоровление, как правило, происходит через неделю заболевания.

Комаровский заявил, что организм способен справиться сам, если "промывать носик, тепло одеть, сделать все, чтобы ребенок дышал чистым прохладным воздухом с нормальной влажностью".