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Комаровский назвал ошибки при лечении простуды 

Анастасия Иванова 1 час назад
Комаровский назвал ошибки при лечении простуды
Фото: Кадр из видео
Врач Евгений Комаровский рассказал, какие ошибки чаще всего допускают родители при лечении простуды у детей. Видео опубликовано на YouTube-канале медика.
Часто, по словам доктора Комаровского, родители даже не знают диагноза, поставленного ребенку:

«Начинать надо не с фразы "нам назначили лечение", начинать надо с фразы "нам поставили диагноз". Если диагноза нет, а лечение есть, это очень странно».

Врач рассказал, что при вирусных инфекциях пик выработки интерферона приходится на третий-четвертый день болезни. Потом состояние улучшается. Антитела вырабатываются на пятый и шестой день. Выздоровление, как правило, происходит через неделю заболевания.
Комаровский заявил, что организм способен справиться сам, если "промывать носик, тепло одеть, сделать все, чтобы ребенок дышал чистым прохладным воздухом с нормальной влажностью".

«Наши дети, они такие классные, такие здоровые. Они ухитряются выздоравливать после виферонов, цефтриаксонов, необоснованных госпитализаций, после банок и горчичников, после того, как вы им парите ноги, держите их в жаре, не гуляете, заставляете жрать черт знает что. Проявляете свою любовь едой и одеждой, а не спортом, закаливанием и плаванием», — сказал врач.

Ранее "Рамблер" рассказывал про ложные советы, которые не уберегут от вирусов.
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Болезни и лекарства , Евгений Комаровский
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