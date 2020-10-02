Реалии жизни заставили людей внимательнее относиться к гигиеническим нормам. Мыть руки не менее 40 секунд, обрабатывать руки антисептиком, стараться не касаться предметов общего пользования без крайней необходимости. Советов, как постараться уберечь себя от вирусов, множество, но не все они на самом деле работают. О том, какие рекомендации вряд ли вам помогут, рассказывает “Рамблер”.

Вызывая лифт, трогать кнопку костяшкой пальца

На самом деле такой трюк вовсе не способен уберечь от проникновения вируса в ваш организм. С пальцев микробы и вирусы легко попадают на ладони, которыми вы часто прикасаетесь к лицу, рискуя дать вирусам попасть на слизистые. Кроме того, этой же самой костяшкой вы легко, забывшись, можете потереть глаз или почесать нос.

Не дышать, если рядом кто-то кашляет

Совершенно бесполезная попытка защититься от вирусов. Ведь нос отнюдь не единственный способ вирусов проникнуть в ваш организм. Есть еще слизистые глаз и рот. Кроме того, маленькие и шустрые частицы мокроты и слюны настолько быстрые, что способны забраться в дыхательные пути гораздо быстрее, чем вы успеете что-то предпринять.

Протирать все вокруг антибактериальными салфетками