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Россиянка 34 года жила с червем в печени из-за знахаря 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Россиянка 34 года жила с червем в печени из-за знахаря
Фото: depositphotos.com
Жительница Казани Фирдауся Шакирова 34 года прожила с большим мертвым ленточным червем в печени, поверив знахарю. Об этом сообщается в репортаже телеканала «Россия. Татарстан».
После посещения знахаря женщина думала, что червя в ее организме больше нет. Однако совсем недавно она почувствовала недомогание и обратилась к врачам. Из-за оболочки червя приняли за онкологическое новообразование, а анализ крови показал токсичное заражение.
Врачи республиканской клинической больницы №2 рассказали, червь умер, но все еще находился в печени женщины, и за 34 года покрылся оболочкой размером с теннисный мяч. Медики объяснили, что Шакирова заразилась эхинококкозом.
В итоге, женщине удалили 1/8 часть печени. Врачи утверждают, что она была заполнена желчью, остатками паразитов и гноем. Сейчас Шакирову готовят к выписке.
Ранее «Рамблер» писал о том, что ученые РФ нашли способ лечить заболевания психики.
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