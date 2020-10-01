Россиянка 34 года жила с червем в печени из-за знахаря 

Жительница Казани Фирдауся Шакирова 34 года прожила с большим мертвым ленточным червем в печени, поверив знахарю. Об этом сообщается в репортаже телеканала «Россия. Татарстан».

После посещения знахаря женщина думала, что червя в ее организме больше нет. Однако совсем недавно она почувствовала недомогание и обратилась к врачам. Из-за оболочки червя приняли за онкологическое новообразование, а анализ крови показал токсичное заражение.

Врачи республиканской клинической больницы №2 рассказали, червь умер, но все еще находился в печени женщины, и за 34 года покрылся оболочкой размером с теннисный мяч. Медики объяснили, что Шакирова заразилась эхинококкозом.

В итоге, женщине удалили 1/8 часть печени. Врачи утверждают, что она была заполнена желчью, остатками паразитов и гноем. Сейчас Шакирову готовят к выписке.