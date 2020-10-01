Российские ученые нашли способ, который, возможно, позволит лечить психические и многие другие заболевания человека. Об этом сообщает Уральский федеральный университет.

Вот, что сказано в сообщении:

«Группа ученых под руководством ведущего научного сотрудника Уральского федерального университета и профессора Санкт-Петербургского государственного университета Алана Калуева открыла в организме мышей уникальный, генетически детерминированный молекулярный механизм "переключения" состояния тревоги на депрессию. По предположению ученых, подавляя такие механизмы у человека, можно излечивать не только психические, но и практически любые заболевания».

Как известно, научный коллектив во главе с Аланом Калуевым использовал модель хронического социального конфликта, разработанную заведующей сектором нейрогенетики социального поведения Института цитологии и генетики СО РАН , доктором биологических наук Наталией Кудрявцевой . В лабораторном исполнении данная модель представляет собой пару самцов мышей, помещенных в клетку.

В сообщении также приведены слова самого Калуева:

«Внутри клетки самцы немедленно сходятся в драке за доминирование, через 15 минут после начала драки их разделяют прозрачной перегородкой с небольшими отверстиями. Они видят, слышат и ненавидят друг друга, но не имеют возможности атаковать. На следующий день перегородку убирают, и следующие 15 минут самцы снова "выясняют отношения" в борьбе. Как правило, победитель определяется уже в первых поединках. А у хронически проигрывающего самца-"лузера" через 10 дней формируется синдром тревоги».

На 20-й день вместо тревоги наблюдалась депрессия, что соответствует "классической" клинической картине: ведь примерно у 70% пациентов с расстройствами психики тревога как раз предшествует депрессии. Далее было установлено, что переключение состояния мыши-"лузера" с тревоги на депрессию происходит на 15-й день эксперимента.