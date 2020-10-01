Российские онкологи заявили о дефиците препаратов 

Российские онкологи в ходе опроса, в котором приняли участие 80 процентов регионов страны, заявили о дефиците 26 препаратов для лечения опухолей. Об этом рассказала заместитель генерального директора центра гематологии по организационно-методической работе и взаимодействию с регионами Татьяна Гармаева, как сообщает издание «Фармацевтический вестник».

Гармаева утверждает, что из-за отсутствия необходимых препаратов врачам приходится использовать другие способы лечения с дорогими лекарствами. А их обеспечение также ограничено из-за недостаточного финансирования.

Александр Румянцев , президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева, главный внештатный специалист и детский онколог-гематолог Минздрава , добавил, что без некоторых отсутствующих препаратов невозможно вылечить опухоли у детей. Он также уточнил, что в конце сентября российская фармкомпания «Верофарм» отозвала еще и такие препараты, как этопозид и карбоплатин, отсутствие которых усложняет трансплантацию костного мозга.

Чтобы решить эту проблему, Румянцев предложил централизованно закупать лекарства и отправлять в регионы или отменить ограничивающие конкурентный рынок законы.