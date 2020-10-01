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Российские онкологи заявили о дефиците препаратов 

Анастасия Иванова 36 минут назад
Российские онкологи заявили о дефиците препаратов
Фото: depositphotos.com
Российские онкологи в ходе опроса, в котором приняли участие 80 процентов регионов страны, заявили о дефиците 26 препаратов для лечения опухолей. Об этом рассказала заместитель генерального директора центра гематологии по организационно-методической работе и взаимодействию с регионами Татьяна Гармаева, как сообщает издание «Фармацевтический вестник».
Гармаева утверждает, что из-за отсутствия необходимых препаратов врачам приходится использовать другие способы лечения с дорогими лекарствами. А их обеспечение также ограничено из-за недостаточного финансирования.
Александр Румянцев, президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева, главный внештатный специалист и детский онколог-гематолог Минздрава, добавил, что без некоторых отсутствующих препаратов невозможно вылечить опухоли у детей. Он также уточнил, что в конце сентября российская фармкомпания «Верофарм» отозвала еще и такие препараты, как этопозид и карбоплатин, отсутствие которых усложняет трансплантацию костного мозга.
Чтобы решить эту проблему, Румянцев предложил централизованно закупать лекарства и отправлять в регионы или отменить ограничивающие конкурентный рынок законы.
Ранее «Рамблер» писал о том, что геронтолог раскрыла секрет долгой жизни.
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Болезни и лекарства , Александр Румянцев , Минздрав РФ
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