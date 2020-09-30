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В России назвали самые опасные виды рака 

Анастасия Иванова 2 часа назад
В России назвали самые опасные виды рака
Фото: depositphotos.com
Стало известно, от каких видов рака чаще всего умирают россияне. Исследование провели в рамках проекта «Если быть точным» фонда «Нужна помощь».
Согласно опубликованным данным, в 2019 году от онкологических заболеваний скончались 294 400 россиян. Среди взрослого населения 35% пациентов, у которых обнаружили злокачественные опухоли, стали инвалидами.
За последние пять лет самым смертельным оказался рак органов дыхания. В прошлом году от него умерли 50 тысяч человек.
У трети пациентов онкологию выявляют на четвертой и третьей стадиях заболевания. Рак легких, желудка, ободочной кишки и поджелудочной железы часто обнаруживают на последней стадии.
Самым распространенным видом онкологии у женщин за последние шесть лет является рак груди. Самым выявляемым у обоих полов в 2019 году стал рак кожи. У мужчин чаще всего находили рак легких.
Исследователи также назвали регионы, где чаще всего встречаются онкологические заболевания. Ими оказались Дагестан, Республика Алтай, Северная Осетия, Калмыкия, Чечня, Адыгея, а также Ленинградская область. Реже всего выявляют рак у жителей Красноярского края, Томской области, Сахалина и Камчатки.
Ранее "Рамблер" сообщал, что назван способ спровоцировать рак кишечника.
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