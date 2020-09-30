Назван способ спровоцировать рак кишечника

В Китае нашли необычную причину рака кишечника. Об этом сообщает Oriental Daily.

В Ухане пожилая пара обратилась к врачу, увидев кровь в стуле. После необходимых исследований и анализов у супругов обнаружили злокачественную опухоль кишечника.

Выяснилось, что на протяжении двух лет пара употребляла семена дыни. Ежедневно они съедали по 250 граммов на каждого. Они стали причиной развития онкологии.

Семена дыни действительно считаются полезными для употребления в пищу. В них много белков, витаминов и жирных кислот. При этом, врачи отмечают, что не стоит злоупотреблять семенами дыни, так как плоды выращивают с помощью большого количества удобрений. Они становятся причиной рака кишечника и печени.