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Ученые придумали, как лечить рак без лекарств 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Ученые разработали инновационный способ лечения рака
Фото: depositphotos
Учёные разработали экспериментальный способ лечения онкологических заболеваний.
Необычный способ побуждает раковые клетки самоуничтожаться и работает по принципу троянского коня. В организм вводят наночастицы, покрытые аминокислотой и L-фенилаланином.
Это вещество влияет на развитие раковых клеток. Cамостоятельно организм эту аминокислоту вырабатывать не может, но способен усваивать из мяса и молочных продуктов.
Эксперименты на мышах показали, что злокачественные клетки воспринимают имитатор этой аминокислоты как дружественную себе, хотя на самом деле она их уничтожает.
Согласно выводам учёных, этого процесса достаточно, чтобы раковые клетки были уничтожены без вреда для здоровья.
Ранее "Рамблер" сообщал, чтоможно выявить онкологию по виду ногтей.
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