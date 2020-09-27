У первого человека, победившего ВИЧ, обнаружили рак 

Тимоти Рэя Брауна , первого человека в мире, излечившегося от ВИЧ, обнаружили рак в последней стадии. Об этом пишет The Independent.

Для лечения лейкемии пациенту выполнили процедуру пересадки костного мозга в 2007 году. Он победил ВИЧ, однако в 2019-м у мужчины случился рецидив рака крови.

Как рассказал Тимоти Рэй, в этом году рак начал активно распространяться по всему организму.

Сегодня только два человека в мире полностью излечились от ВИЧ. Помимо Тимоти Рэя Брауна из США, вирус победил один пациент из Лондона.