У первого человека, победившего ВИЧ, обнаружили рак 

У Тимоти Рэя Брауна, первого человека в мире, излечившегося от ВИЧ, обнаружили рак в последней стадии. Об этом пишет The Independent.
Для лечения лейкемии пациенту выполнили процедуру пересадки костного мозга в 2007 году. Он победил ВИЧ, однако в 2019-м у мужчины случился рецидив рака крови.
Как рассказал Тимоти Рэй, в этом году рак начал активно распространяться по всему организму.
Сегодня только два человека в мире полностью излечились от ВИЧ. Помимо Тимоти Рэя Брауна из США, вирус победил один пациент из Лондона.
Ранее "Рамблер" сообщал, что врач рассказал, как выявить онкологию по ногтям.