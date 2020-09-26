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Врач рассказал, как выявить онкологию по ногтям

Елизавета Назарова
5 часов назад
Врач Михаил Мяснянкин объяснил, как заболевание раком отражается на ногтях. Об этом сообщает "Пятый канал".
Эксперт рассказал, что все образования появляются под ногтями. Как правило, они представляют собой полоски разного цвета в ногтевом ложе. Кроме того, необходимо обращать внимание на трещины и кровоподтеки.
В некоторых случаях подобные симптомы могут совпадать с тем, что проявляется при грибке ногтей. Однако, если лечение грибка не дало результатов, нужно обратиться к специалисту.
Мяснянкин добавил, что девушкам нужно быть аккуратнее с шеллаком. Если под ногтем уже имеются образования, то ультрафиолет от лампы может нанести еще больший вред и привести к онкологии.
Как отметил эксперт, все перечисленные признаки на ногтях относятся к меланоме. Однако, подобные новообразования не всегда являются злокачественными.
Ранее "Рамблер" сообщал, что медики выявили необычный симптом рака.
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