Медики назвали необычный симптом рака 

Британские врачи назвали необычный симптом рака. Об этом сообщает Express со ссылкой на специалистов Cancer Research UK.
По словам специалистов, рак поджелудочной железы легко перепутать с заболеваниями межпозвоночных дисков из-за особенностей расположения этого органа. При этом боль может начаться в животе и далее распространиться на спину.
"Дискомфорт усиливается, когда вы принимаете горизонтальное положение, и уменьшается, если вы садитесь. Состояние может ухудшаться после еды. Все это связано с особенностями поражения определенных нервов",
— объяснили специалисты.
Медики убеждены: непроходящие боли в спине должны заставить насторожиться, если у человека нет сопутствующих травм и опасных физических нагрузок.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что ученые объяснили, как выявить рак легких по пальцам.