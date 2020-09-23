Медики назвали необычный симптом рака 

Британские врачи назвали необычный симптом рака. Об этом сообщает Express со ссылкой на специалистов Cancer Research UK.

По словам специалистов, рак поджелудочной железы легко перепутать с заболеваниями межпозвоночных дисков из-за особенностей расположения этого органа. При этом боль может начаться в животе и далее распространиться на спину.

"Дискомфорт усиливается, когда вы принимаете горизонтальное положение, и уменьшается, если вы садитесь. Состояние может ухудшаться после еды. Все это связано с особенностями поражения определенных нервов",

— объяснили специалисты.

Медики убеждены: непроходящие боли в спине должны заставить насторожиться, если у человека нет сопутствующих травм и опасных физических нагрузок.