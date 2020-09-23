Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Медики назвали необычный симптом рака 

Мира Маркина 2 часа назад
Медики назвали необычный симптом рака
Фото: depositphotos.com
Британские врачи назвали необычный симптом рака. Об этом сообщает Express со ссылкой на специалистов Cancer Research UK.
По словам специалистов, рак поджелудочной железы легко перепутать с заболеваниями межпозвоночных дисков из-за особенностей расположения этого органа. При этом боль может начаться в животе и далее распространиться на спину.

"Дискомфорт усиливается, когда вы принимаете горизонтальное положение, и уменьшается, если вы садитесь. Состояние может ухудшаться после еды. Все это связано с особенностями поражения определенных нервов",

— объяснили специалисты.
Медики убеждены: непроходящие боли в спине должны заставить насторожиться, если у человека нет сопутствующих травм и опасных физических нагрузок.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что ученые объяснили, как выявить рак легких по пальцам.
Видео дня. Почему при беге начинает колоть в боку
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Признаки, указывающих на скрытую пневмонию
Признаки, указывающих на скрытую пневмонию
Найден фрукт, способный защитить от COVID-19
Найден фрукт, способный защитить от COVID-19
«Тряханет по полной»: назван вирус на смену COVID-19
«Тряханет по полной»: назван вирус на смену COVID-19
Полезные продукты, которые тихо убивают печень
Полезные продукты, которые тихо убивают печень
Видео
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
06:15
Грубые ошибки, которые вы делаете при чистке зубов
ЗОЖ
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
00:13
В России выявлено 5241 новых случаев коронавируса
Коронавирус
Названы сроки второй волны коронавируса в России
00:16
Названы сроки второй волны коронавируса в России
Коронавирус
Врач рассказала, как не заразиться туберкулезом
09:41
Врач рассказала, как не заразиться туберкулезом
Болезни и лекарства ЗОЖ
Почему при беге начинает колоть в боку
06:54
Почему при беге начинает колоть в боку
ЗОЖ
Раскрыта опасность сосудосуживающих капель
06:12
Раскрыта опасность сосудосуживающих капель
ЗОЖ
Что известно об эффективности лекарства от COVID
03:06
Что известно об эффективности лекарства от COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Как победить плоскостопие двумя упражнениями
02:26
Как победить плоскостопие двумя упражнениями
ЗОЖ
Назван эффективный способ профилактики вирусов
11:19
Назван эффективный способ профилактики вирусов
ЗОЖ Коронавирус
Определена польза для организма клетчатки
06:00
Определена польза для организма клетчатки
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение