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Ученые объяснили, как выявить рак легких по пальцам 

Мира Маркина 4 часа назад
Ученые объяснили, как выявить рак легких по пальцам
Фото: depositphotos.com
Британские ученые научились определять наличие рака легких по состоянию пальцев.
Самыми явными симптомами недуга, по мнению специалистов, являются кашель, продолжающийся больше двух недель, боль при дыхании, кровохаркание, длительная одышка, потеря веса и апатия.
Однако, как отметили ученые из организации Cancer Research UK, рак можно выявить и по состоянию пальцев: если основание ногтя становится мягким, а кожа рядом с ним начинает блестеть, это может быть признаком первой стадии заболевания.
По словам экспертов, онкология может провоцировать выработку химических веществ, которые "заставляют" кровь в больших количествах устремляться к кончикам пальцев, что вызывает их увеличение. Причины данного явления в данный момент не изучены.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что изжога может быть предвестником рака.
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