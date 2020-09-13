Врачи: изжога может быть предвестником рака 

Першение в горле, изжога и сухой кашель могут быть предвестниками гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), которая, в свою очередь, нередко приводит к онкологии пищевода.

По статистике, от ГЭРБ страдает почти каждый четвертый взрослый россиянин. В частности, к росту числа пациентов с данным диагнозом приводит изменение образа жизни. Один из факторов развития ГЭРБ — ожирение, которое приобрело статус глобальной проблемы.

Болезнь характеризуется забросом кислоты из желудка в пищевод, что провоцирует постоянное раздражение и воспаление.

Данный недуг опасен прежде всего потому, что с трудом подвергается диагностике. При этом на фоне ГЭРБ может развиться рак пищевода.

По мнению врачей, при изжоге необходимо обращаться к специалисту. Об этом сообщают "Известия".