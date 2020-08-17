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Как справиться с изжогой с помощью народных средств 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Как справиться с изжогой без лекарств
Фото: depositphotos
Многие из нас сталкивались с таким явлением как изжога. Обычно она проявляется жжением и дискомфортом в области грудины или чуть ниже. Возникает изжога по причине того, что в пищевод попадает содержимое желудка. Кислота, желчь или газ, которые попадают в пищевод, вызывают неприятные ощущения в теле. "Рамблер" выяснил, как оказать себе помощь без использования таблеток.

Пейте больше воды

Исследование иранского учёного, доктора Батмангхелиджа Фирейдуна, который известен на весь мир своей книгой «Ваше тело просит воды», доказало, что употребление обычной фильтрованной воды, действительно, может снизить риск возникновение изжоги. В день человеку необходимо выпивать 30 мл воды на килограмм тела, а также выпивать стакан за полчаса до приема пищи, это успокоит реакции организма.

Раствор с содой

Антациды, которые содержатся в соде, уменьшают изжогу на 3-4 часа. Они не лечат, а снимают симптом. Принимать раствор с содой можно не более 5 дней. Кстати, антациды также содержатся в минеральной воде, поэтому ее советуют пить после сытных застолий.

Молочные продукты

"Погасить пожар" помогут молочные продукты, например, легкий йогурт или кружка молока. Так как это продукты щелочного происхождения, они вступают в реакцию с кислой средой желудочной полости, деактивируя ее.
При повторяющейся или непроходящей изжоге стоит немедленно обратиться к врачу, так как симптом может служить причиной для возникновение воспаления, эрозии, язвы или болезни сердца.
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