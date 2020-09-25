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Девушка напугала врачей кровавыми слезами 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Девушка напугала врачей кровавыми слезами
Фото: depositphotos.com
Бразильские врачи пытаются выяснить, почему у 15-летней жительницы деревни близ Сан-Паулу начали течь кровавые слезы. Об этом сообщает портал UOL.
Девушка вместе с родителями обратилась за помощью уже в несколько медицинских учреждений, однако ни томография, ни другие анализы не помогли выяснить причину. Сейчас медики проводят дополнительные обследования. Известно, что при выделениях девушка не чувствует боли.
Изданию удалось выяснить, что согласно данным экспертов, «кровавые слезы» могут возникнуть из-за инфекции внутри глаза, высокого давления, проблем со свертываемостью крови или гормонами.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Малышева назвала болезни-близнецы коронавируса.
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