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Малышева назвала болезни-близнецы коронавируса 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Малышева назвала болезни-близнецы коронавируса
Фото: кадр из передачи "Жить здорово"
Ведущая программы "Жить здорово" и доктор медицинских наук Елена Малышева сравнила состояния людей, которые больны коронавирусом, с аллергией и гриппом.
В эфире программы врач назвала эти болезни бизнецами коронавируса, так как они имеют схожую симптоматику. Ведь грипп, коронавирус и аллергия начинаются с кашля, насморка и даже потеря обоняния, на которую обращено так много внимания, считается достаточно распространенным явлением.

«Последний страшный признак сейчас связывают с коронавирусом», — сказала она.

Ведущая также отметила, что повышенная температура бывает при всех этих заболеваниях вместе с ломотой в мышцах и слабостью.
Отличия тоже есть. Например, при аллергии крааснеют глаза, а грипп провоцирует высокую температуру (около 39 градусов). Коронавирус "держит" жар на уровне 37 градусов, но страх делает свое дело, и люди чувствуют себя хуже.

«Сейчас вы считаете, что выжили при 37 градусах. А если бы год назад была такая температура, то ходили бы на работу», — заключила она.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, какие мифы о насморке развеяла Малышева.
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Комментарии 2
Коронавирус , Елена Малышева
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