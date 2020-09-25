Малышева назвала болезни-близнецы коронавируса 

Ведущая программы "Жить здорово" и доктор медицинских наук Елена Малышева сравнила состояния людей, которые больны коронавирусом, с аллергией и гриппом.

В эфире программы врач назвала эти болезни бизнецами коронавируса, так как они имеют схожую симптоматику. Ведь грипп, коронавирус и аллергия начинаются с кашля, насморка и даже потеря обоняния, на которую обращено так много внимания, считается достаточно распространенным явлением.

«Последний страшный признак сейчас связывают с коронавирусом», — сказала она.

Ведущая также отметила, что повышенная температура бывает при всех этих заболеваниях вместе с ломотой в мышцах и слабостью.

Отличия тоже есть. Например, при аллергии крааснеют глаза, а грипп провоцирует высокую температуру (около 39 градусов). Коронавирус "держит" жар на уровне 37 градусов, но страх делает свое дело, и люди чувствуют себя хуже.