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Россиян предупредили о возможных проблемах с сердцем 

Анастасия Иванова 6 часов назад
Россиян предупредили о проблемах с сердцем
Фото: depositphotos.com
Главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава Евгений Шляхто заявил, что продолжительная пандемия коронавируса приведет к ухудшению самочувствия россиян, в том числе проблемам с сердцем. Об этом пишет "Комсомольская правда".
По мнению специалиста, нужно опасаться четвертой и последующих волн коронавируса, потому что в этот период могут начаться обострения хронических заболеваний и психических травм. Хуже всего это скажется на людях с ишемической болезнью сердца и сердечной недостаточностью.

«Для них особенно критичны были и приостановка плановой медицинской помощи, и перенос оперативных вмешательств», — сказал медик.

Он добавил, что на данный момент система здравоохранения восстанавливается.
Ранее "Рамблер" сообщал, что медики назвали необычный симптом рака.
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Болезни и лекарства , Евгений Шляхто , Минздрав РФ , Комсомольская правда
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