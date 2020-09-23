Россиян предупредили о проблемах с сердцем

Главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава Евгений Шляхто заявил, что продолжительная пандемия коронавируса приведет к ухудшению самочувствия россиян, в том числе проблемам с сердцем. Об этом пишет "Комсомольская правда".

По мнению специалиста, нужно опасаться четвертой и последующих волн коронавируса, потому что в этот период могут начаться обострения хронических заболеваний и психических травм. Хуже всего это скажется на людях с ишемической болезнью сердца и сердечной недостаточностью.

«Для них особенно критичны были и приостановка плановой медицинской помощи, и перенос оперативных вмешательств», — сказал медик.

Он добавил, что на данный момент система здравоохранения восстанавливается.