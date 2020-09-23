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Малышева развеяла мифы о насморке 

Мира Маркина 3 часа назад
Малышева развеяла мифы о насморке
Фото: Кадр из шоу "Жить здорово!"
Телеведущая Елена Малышева и руководитель института уха, горла и носа Игорь Бранован в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале развеяли мифы о насморке. Вместе с экспертами в студии находились шесть гигантских носов, каждый из которых символизировал популярное убеждение об этом симптоме.
Прежде всего специалисты посоветовали не верить в то, что насморк возникает, если промочить ноги, что он всегда является признаком простуды и что потеря обоняния — это симптом только COVID-19. По словам медиков, насморк может возникнуть из-за множества причин, в числе которых аллергия, воспалительные процессы и реакция на острую пищу. К тому же обоняние пропадает при любой отечности слизистой, поэтому нельзя сказать, что данный симптом свидетельствует только о коронавирусе.
Помимо прочего, эксперты посоветовали не пытаться вылечить насморк прогреванием носа:

«Кроме вреда, причем чудовищного, вы ничего себе не принесете»,

— отметила Малышева.
Чесноком лечить недуг также не рекомендуется:

«В былые времена люди нюхали табак, чтобы вызвать чихание. Им казалось, что от этого какая-то польза. Не больше пользы, чем от чеснока»,

— заявил Бранован.
Верным медики признали лишь один стереотип о насморке: сосудосуживающие капли действительно вызывают привыкание. По словам Малышевой, такие капли лишь вредят здоровью. Вместо использования капель медики посоветовали промывать нос.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Малышева заявила о второй волне коронавируса.
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Болезни и лекарства , Елена Малышева
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