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Малышева предупредила о второй волне коронавируса 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Малышева предупредила о второй волне коронавируса
Фото: globallookpress.com
Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева высказалась относительно второй волны коронавируса. Об этом она рассказала во время совместного прямого эфира со своим сыном, запись опубликована на YouTube.
По мнению врача, медицина готова к возможному росту числа инфицированных. Поэтому Малышева отмечает, что люди должны быть спокойны, даже если вторая волна все-таки будет. Ведь на сегодняшний день специалисты уже научились бороться с коронавирусом.
Также Малышева подчеркнула, что в России сформировался популяционный иммунитет к вирусу. По словам Елены, им обладают около 25 процентов жителей страны.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что названа группа школьников, распространяющих COVID.
Видео дня. Как восстановить иммунитет за считанные дни
Коронавирус , Елена Малышева
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