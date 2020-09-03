Малышева предупредила о второй волне коронавируса 

Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева высказалась относительно второй волны коронавируса. Об этом она рассказала во время совместного прямого эфира со своим сыном, запись опубликована на YouTube.

По мнению врача, медицина готова к возможному росту числа инфицированных. Поэтому Малышева отмечает, что люди должны быть спокойны, даже если вторая волна все-таки будет. Ведь на сегодняшний день специалисты уже научились бороться с коронавирусом.

Также Малышева подчеркнула, что в России сформировался популяционный иммунитет к вирусу. По словам Елены, им обладают около 25 процентов жителей страны.